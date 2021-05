Call of Duty: Modern Warfare-skapere forlater Activision

Du ser på Annonser

Infinity Ward og Activision fikk ikke akkurat mye skryt for Call of Duty: Ghosts i 2013. Dette var nok en av grunnene til at de året etter hyret inn to av hovedmennene bak Uncharted 3: Drake's Deception og The Last of Us, Taylor Kurosaki og Jacob Minkoff. Dette resulterte i Call of Duty: Infinite Warfare og Call of Duty: Modern Warfare, så det må være lov å si at ansettelsene var vellykket. Derfor er dagens nyhet interessant også.

Kurosaki skriver nemlig på Twitter at han og Minkoff forlot Infinity Ward tidligere i år for å gripe en annen spennende, men foreløpig hemmelig, mulighet. Dermed er det i alle fall ikke de som leder utviklingen av Call of Duty 2022. Tiden får vise om dette setter sine spor eller ei.