Call of Duty Movie kommer på kino i juni 2028

En av videospillseriene som produksjonsselskapene har vært ivrige etter å filmatisere, er Call of Duty, ettersom Activisions skytespillserie har en enorm tilhengerskare, noe som helt sikkert vil oversettes til kinofans, ikke sant?

Relativt nylig ble det bekreftet at Paramount og Activision hadde inngått en avtale om å filmatisere Call of Duty, og nå, som en del av CinemaCon, har det blitt delt noen ekstra biter av informasjon om prosjektet.

For det første blir vi fortalt at Call of Duty Movie vil åpne på kino 30. juni 2028, så om litt over to års tid. I følge The Hollywood Reporter vil prosjektet bli skrevet av Taylor Sheridan (ja, skaperen av Yellowstone, men også personen som ga verden Sicario!), og det vil bli regissert av Pete Berg (Lone Survivor), så det er to viktige kreative krefter tilknyttet som har erfaring med å lage actionkrigsfilmer.

Utover dette er det ikke noe nytt å dele, så vi må bare holde oss oppdatert om rollebesetning og lignende.