Call of Duty Movie-regissør mener at det å spille dataspill er "svakt" og "patetisk"

Du må være forsiktig når du kommer med dristige uttalelser på sosiale medier, for det er en god sjanse for at det kommer tilbake og biter deg i rumpa til slutt. Nå har dette skjedd med Peter Berg, regissøren av den kommende Call of Duty-filmen. Det viser seg at han har et syn på videospill og gamere som ikke akkurat er smigrende, i hvert fall hvis man skal dømme etter et Esquire-intervju fra 2013, som nå har blitt fremhevet på Resetera.

Der ble han spurt, i sin posisjon som en slags offentlig talsmann for amerikansk maskulinitet, om hva han mente om videospill som skildrer krig. Berg svarte:

"Patetisk. Patetisk. Tastaturmot. Kan ikke holde det ut. De eneste jeg gir et Call of Duty-frikort til, er de militære. De er der ute i tjeneste og kjeder seg og vil underholde seg selv? Ok, kanskje. Barn? Uh-uh."

Da Esquire minnet ham på at selv elitesoldater spiller videospill, la han til :

"Noen av dem gjør det. Men jeg sier til dem at jeg synes det er patetisk. Jeg synes at alle som sitter og spiller videospill i fire timer... Det er svakt. Kom deg ut, gjør noe."

Som noen påpeker i kommentarfeltet, er det over ti år siden han uttrykte disse meningene, så de kan ha endret seg. Uansett regisserer han nå en film basert på en serie som han i hvert fall en gang mente var patetisk, og som ingen andre enn muligens soldater og barn burde spille.

Call of Duty-filmen har premiere i juli 2028.