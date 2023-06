Call of Duty og Alan Wake er PlayStation Plus Essential-spill i juli

HQ

Tiden flyr, så vi er allerede inne i den siste onsdagen i juni. Det betyr at det er på tide for Sony å avsløre hva PlayStation Plus Essential-spillene for juli blir, og utvalget er definitivt både bra og mangfoldig.

De tre spillene som blir "gratis" med PS Plus Essential fra og med 4. juli er Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered og Endling: Extinction is Forever. Du må ikke glemme å legge til NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 og Trek to Yomi i samlingen din før den tid.