Call of Duty og « Doom skal krysses inn i sesong 6 av « Black Ops 7 og «Warzone

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Selv om Activision har lovet at Call of Duty: Modern Warfare 4 skal tone ned de sprø og vanvittige samarbeidene og holde den kommende tittelen mer fokusert og med et militærsimuleringspreg, er de nåværende Call of Duty: Black Ops 7 og Call of Duty: Warzone fortsatt åpne for alle slags bisarre samarbeid.

I den forbindelse kommer snart sesong 6 av Black Ops 7 og Warzone, med lanseringsdato fastsatt til 17. september. Når denne dagen kommer, vil en rekke nye innhold begynne å dukke opp i flerspiller-, Zombies- og Warzone-opplevelsene, hvorav mye har et uhyggelig sesongtema for å sikre at spillet er klart til å feire sin siste Halloween (selv om Modern Warfare 4 vil lanseres før årets skumleste dag...).

En del av det årlige «The Haunting»-kapitlet for spillet vil innebære at id Softwares kanskje mest berømte actionserie krysser over til Call of Duty-universet, ettersom Doom kommer inn i hvert prosjekt i form av kosmetiske gjenstander og godbiter.

Kryssingen vil være en del av «Doom Event Pass», som vil tilby både et gratis og et premium-løp å fullføre for å tjene opp gjenstander. Mange av gjenstandene vil være de vanlige klistremerkene, sprayene, lasteskjermene og lignende, men det vil også være Doom-operatører og til og med blåkopier for Doom-inspirerte våpen, nemlig for AN-94, M10, Siren og til og med introduksjonen av et spesialvåpen kalt Roc 20mm.

Katana-sverdet får også en blåkopi som gjør at det ligner på Crucible-sverdet som brukes av Doom Slayer, og når vi snakker om denne hovedpersonen, vil både han og Doom Guy dukke opp som operatører for JSOC, mens Wei Lin også får et «Researcher»-skinn.

Sjekk ut det fullstendige innholdet i hvert spor nedenfor før Doom-samarbeidet lanseres i den kommende sesong 6.

Gratis spor:



Researcher»-operatør-skin for Wei Lin (JSOC)



Soul Harvest»-spray



1-timers token for dobbel våpen-XP



Daisy»-klistremerke



Demon Slaughter»-lasteskjerm



Praetor Helm»-emblem



Doom 1993»-stor dekal



Scientist»-operatørskinn for Falkner (Guild)



Mini Slayer»-våpenamulett



Roc 20 mm spesialvåpen



Premium-spor:



Doom Slayer» – ny operatør (JSOC)



Slayer's Arrival» – animert visittkort



Rend» AN-94-stormgevær-tegning



Shieldsaw Revs»-emote



Tear» – tegning for M10 Breacher-hagle



Evisceration» avslutningsmanøver



BFG» – Siren-spesialvåpen-tegning



Crucible» – blåkopi av katana-nærkampsvåpen



Doom Count»-våpenskjerm



Doom Guy»-operatørskinn for Doom Slayer (JSOC)

