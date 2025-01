Call of Duty omfavner det uvanlige: Hvorfor rare skins har kommet for å bli

HQ

Call of Duty: Black Ops 6 har skapt bølger, men ikke av de grunnene du kanskje forventer. Spillets stadig voksende samling av utradisjonelle Operator Skins har skapt sterke meninger. Mens en del av fanbasen ikke er begeistret for avviket fra militær realisme, trekker ikke devs seg tilbake. Faktisk dobler de ned på sin beslutning om å holde ting morsomme og uforutsigbare.

I et nylig intervju med Dexerto gjorde Treyarchs Associate Creative Director, Miles Leslie, det klart: studioet handler om moro fremfor streng realisme. Mens kampanjen kanskje holder ting mer forankret i historien, er det i flerspillerdelen at de kreative kreftene virkelig flyter. Black Ops-serien har alltid hatt en evne til å blande det utrolige med det virkelige - fra tidsreiser til bisarre historier - og det kommer ikke til å endre seg.

Selvfølgelig er ikke alle enige i retningen. Noen fans har til og med bedt om en måte å droppe de ville skinnene helt. Men med nytt innhold som pumpes ut jevnlig og historien som utvides, er det trygt å si at disse finurlige kosmetikkene er kommet for å bli.

Hva synes du om det? Er Call of Duty's dristige tilnærming til kosmetikk et genialt slag, eller bør de ringe det tilbake for å holde ting jordet?

