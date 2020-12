Call of Duty tjente 26 milliarder i år og Warzone passerer 85 millioner spillere

Du ser på Annonser

Det ble raskt tydelig at Call of Duty: Warzone ville bli en stor suksess for Activision. Spillet har bare fortsatt å slå rekorder, og i august fikk vi vite at over 75 millioner spillere hadde prøvd det. Dette var uansett bare begynnelsen.

I tillegg til å skryte av at det nå er over 85 millioner brukere som har spilt Call of Duty: Warzone forteller Activision at Call of Duty-franchisen har tjent over 26 milliarder kroner de siste tolv månedene alene. Nå skal det sies at de da regner med både Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Mobile, merchandise, lisenser og lignende, men selskapet legger ikke skjul på at Warzone og Mobile skal ta mye av æren for fortjenesten.