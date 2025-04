Call of Duty-utvikler forsvarer effekten av spilling på unge menn

HQ

Etter den massive suksessen til Netflix-serien Adolescence, føles det som om samtalene rundt unge menn har vokst betydelig de siste månedene. Nylig kalte Sir Gareth Southgate, tidligere landslagssjef for England, gaming for et "usunt alternativ" for unge menn.

Call of Duty-utvikler Pete Actipis snakket med BBC for å forsvare gaming, og sa at det ikke burde være et mål på denne måten. "Du kan se på hva som helst og si at det er et problem", sa Black Ops 6-designeren. "Det handler bare om hvordan du bruker mediet ... Det kommer an på hva du er ute etter, og hvordan du håndterer det, hvordan du håndterer hva det betyr for livet ditt."

Actipis avviste også at Call of Duty-spillene skulle oppdra barn og unge gutter i begreper som vold. En Call of Duty-spiller la også til at han ikke tror at spill har en negativ innflytelse. "Folk ser på noen som spiller spill i åtte timer og tenker 'han gjør ikke så mye'. Men han forbereder seg kanskje til en turnering. Det kan være verdt en månedslønn, noen ganger en årslønn for enkelte."

Gaming kan ofte være et lett mål når man ser på vold i samfunnet vårt. Med sin egen vold og det faktum at det er et interaktivt medium, kan det rett og slett få skylden for mange større problemer. Men etter hvert som samfunnet har fått et mer bevisst forhold til spill, ser det ut til at vi kan ta debatten om spillets innflytelse til et dypere nivå, selv om noen avviser aktiviteten helt og holdent.

