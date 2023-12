Call of Duty-utviklere fnyser av God of War-salgstallene

HQ

Etter at Christoper Judge, stemmen til Kratos i God of War, gjorde narr av den korte kampanjen i det siste Call of Duty spillet, har flere av utviklerne bak den populære spillserien nå valgt å ta igjen.

Under sin tale på The Game Awards sa Judge: "Ingen 8-minutters tale som i fjor, men morsomt nok var talen min lengre enn årets Call of Duty kampanje."

Dette oppmuntret flere av de involverte i utviklingen av MW3 til å påpeke hvordan spillet deres knuser salgsstatistikken til God of War -spillene, og en av de mange utviklerne sa:

"Beregningene om at COD ødelegger alle God of War -spillene er like latterlige."

Hva synes du om lengden på MW3-kampanjen? Er fire timer for lite, eller akkurat passe?