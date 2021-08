Call of Duty: Vanguard bekreftet for november

HQ

Ryktene om at Sledgehammer Games lager Call of Duty: Vanguard hadde gått i flere måneder allerede da utviklerne i alle fall bekreftet navnet tidligere denne uken, men lekkasjene har bare strømmet inn den siste tiden siden enkelte liker å bryte taushetserklæringer. Nå er det uansett tid for offentliggjøringen.

Call of Duty: Vanguard vil slippes den 5. november, og vil som forventet da ta oss til andre verdenskrig igjen. Noe av det som skiller dette fra Call of Duty: WWII er at vi denne gangen skal få oppleve historien til fire personer spredd over hele verden som etter hvert møtes og danner grunnlaget for den første spesialstyrken. Du kan lese mye mer om spillet og de meget positive inntrykkene mine etter å ha sett litt av spillet her.