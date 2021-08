Call of Duty: Vanguard og Far Cry 6 skal også vises på onsdag

HQ

Tidligere i dag skrev jeg om at blant annet Lego Star Wars: The Skywalker Saga og Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge vil vises frem på Gamescom Opening Night Live-sendingen på onsdag, men disse to er bare små deler av showet som skal vare i omtrent to timer og inkludere over tretti spill. Derfor er det greit å bekrefte noe av det andre som skal vises.

De siste timene og dagene har Gamescom Opening Night Live-verten Geoff Keighley annonserte at dere også skal få se gameplayetklippet fra Call of Duty: Vanguard undertegnende allerede har skrytt av, en ny historietrailer fra Far Cry 6, en ny trailer fra Sifu, en god porsjon gameplay fra Death Stranding Director's Cut, nærmere informasjon om fremtiden til Valheim og Hearth and Home-utvidelsen, en ny figur skal avsløres for Super Monkey Ball: Banana Mania, annonseringstraileren for Saints Row-rebooten, spennende nytt fra Genshin Impact, en oppdatering angående Splitgate, avsløringen av et nytt spill fra Massive Monster og Devolver Digital og mer informasjon om The King of Fighters XV. På toppen av dette er det fortsatt noen hemmeligheter, så dette kan bli veldig interessant. Samtidig skal vi ikke glemme Xbox sitt show i morgen. Dette må bare bli to meget underholdende dager!