Call of Duty: Vanguard og Warzone får nytt anti-cheat-system

For tolv dager siden fortalte EA litt om hvordan cheatere og drittsekker skal straffes hardere i Battlefield 2042, og nå er det Call of Duty: Vanguard og Call of Duty: Warzone sin tur til å svare.

Activision avslører nemlig at Call of Duty: Vanguard og Call of Duty: Warzone vil gå over til et nytt anti-cheat-system kalt RICOCHET Anti-Cheat. Du kan lese en langt mer detaljert forklaring av hvordan det nye systemet fungerer, men kort sagt vil disse serverkontrollerte verktøyene stadig lete etter og analysere mistenkelig aktivitet og potensielle applikasjoner blant alle spillere når det lanseres sammen med Call of Duty: Vanguard og Call of Duty: Warzone sin Pacific-oppdatering i november. I tillegg blir en egen PC-driver tilgjengelig sammen med sistnevnte. Denne vil forsterke systemet ytterligere, samt hjelpe utviklerne med å skaffe enda mer informasjon slik at det kan forbedres ytterligere både på PC og konsollene. Noen av dere liker nok ikke helt tanken på dette, men selskapet lover at dette ikke blir like ille som enkelte andre mislikte systemer. For eksempel vil driveren bare være aktiv når du spiller Call of Duty, så det er ingen grunn til å frykte verre ytelse eller innsamling av personlig informasjon.

Som nevnt tidligere kan du lese mye mer om akkurat hvordan det hele fungerer i linken og i videoen under.