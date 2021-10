Call of Duty: Vanguard sin historie virker bra i ny trailer

Som vanlig høres det ut som om flesteparten av dere i hovedsak er spent på multiplayerdelen av årets Call of Duty-spill, men personlig har gleder jeg meg ofte mye til...

Call of Duty: Vanguards åpne beta ble nylig forlenget, og vil nå kjøre frem til i morgen. I den anledning skal vi sjekke ut betaen i dagens livestream. Betaen er...

Til fansens store glede har Activision nå annonsert at de forlenger den åpne betaen til Call of Duty: Vanguard til den 22. september klokken 14. Beta-versjonene startet...

Her er alle 20 kart i Call of Duty: Vanguard

den 20 september 2021 klokken 11:38 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Call of Duty: Vanguard later til å bli et ganske stort spill. Ikke bare er det en komplett singleplayer-kampanje, det er også en dedikert Zombies-del og ganske mange...