Call of Duty: Vanguard sin multiplayer er veldig lovende

HQ

Ett av punktene undertegnede mente var meget positivt etter å ha fått en presentasjon av Call of Duty: Vanguard var at spillets multiplayer skal gjøre en rekke spennende endringer og forbedringer. Flere av disse vises frem i kveldens trailer.

Som lovet har Activision og Sledgehammer gitt oss den første multiplayertraileren fra Call of Duty: Vanguard, og den gjør det veldig klart at omgivelsene er meget ødeleggbare, Gunsmith er større enn noen gang, vi får 20 kart fra første stund og at operatør-utvalget kommer fra hele verden.

Begrepet "Combat pacing" brukes også, men siden det ikke forklares kan jeg gjøre det. Dette er rett og slett et slags Quick Play-filter som lar deg fastsette hva du er ute etter. De mest grunnleggende endringene man kan gjøre er å velge mellom tre ønsker. Det første heter "Assault", og vil enkelt sagt gi deg kart, moduser, våpen, killstreaks og lignende som Call of Duty-spillene er kjent for. Et annet valg heter "Blitz", og er for de av dere som foretrekker å ha makspuls til enhver tid. Her økes spillerantallet, de største kartene lukes vekk og alt handler om å drepe eller drepes så raskt som mulig. Til slutt har vi "Tactical". Denne er nok noe Search and Destroy-fansen vil like siden man her får rom til å puste og kjenne nervene komme siden fiendemøter i utgangspunktet blir sjeldnere. Et ganske kult system jeg tror og håper vil hjelpe med å finne kamper passende til ulike spillere sitt humør og spillestil.

På toppen av det hele får vi et nytt anti-cheat-system, flere måter å danne klaner eller grupper på, et nytt Warzone-kart i Stillehavet og mer. Mye av dette får PlayStation-eiere som forhåndsbestiller oppleve allerede på fredag når den første betaen starter.