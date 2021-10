Call of Duty: Vanguard tar langt mindre plass enn fryktet

HQ

De siste årenes Call of Duty-spill har blitt kjente for å være ekstremt store hva filstørrelse angår. Faktisk gikk det så langt at Activision etter hvert måtte advare om at de som hadde en 500GB-versjon av PlayStation 4 ikke ville ha plass til både Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Modern Warfare og Call of Duty: Warzone. Dette blir heldigvis ikke et problem for Call of Duty: Vanguard.

Sledgehammer og de andre utviklerne av Call of Duty: Vanguard forteller takket være en ny teknologi har klart å gjøre spillets installeringsstørrelse langt mindre enn foregående spill i serien. Derfor regner de med at spillet vil ha disse størrelene på konsollene:



PlayStation 5: 64.13 GB nedlastning som krever 89.84 GB plass



PlayStation 4: 54.65 GB nedlastning som krever 93.12 GB plass



Xbox Series: 61 GB nedlastning og plass



Xbox One: 56.6 GB nedlastning og plass



Nærmere informasjon om PC-kravene og lignende kommer om noen dager.