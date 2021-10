Call of Duty: Vanguard Zombies vises frem i morgen

HQ

Etter å i hovedsak ha fokusert på multiplayeren den siste tiden ga Sledgehammer oss den første historiefokuserte traileren fra Call of Duty: Vanguard på mandag, noe som betyr at det bare er én del vi ikke har sett fra spillet enda. Dette vil endre seg i morgen.

Activision avslører at de første detaljene og klippene fra Call of Duty: Vanguard sin Zombies-del vil offentliggjøres klokken 17 den 14. oktober, altså i morgen. I mellomtiden får vi bare nøye oss med å vite at Vanguard blant annet introduserer demoner i tillegg til zombier. Akkurat hvordan dette vil påvirke den elskede modusen får vi vite på torsdag.