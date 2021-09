Call of Duty: Vanguards åpne beta fortsetter til den 22. september

HQ

Til fansens store glede har Activision nå annonsert at de forlenger den åpne betaen til Call of Duty: Vanguard til den 22. september klokken 14. Beta-versjonene startet på torsdag for de som forhåndsbestilte spillet og ble fullt tilgjengelig for alle på lørdag.

Denne multiplayer-betaen innholder blant annet spillets nye turneringsmodus Champion Hill og klassiske moduser som Team Deathmatch og Domination. Om spillerne når nivå 20 i løpet av denne fasen kommer de til å motta en bonus-Weapon Blueprint som kan brukes i Vanguard når det sliippes i november og også i Warzone når Vanguard-kartet lanseres senere i år.