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Call of Duty, Virtua Fighter og flere titler kommer til Game Pass i september

Denne gangen er det flere titler som forlater abonnementstjenesten enn det som legges til, men vi får likevel noen fine spill.

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Som dere vet, har vi allerede lagt sommeren bak oss, og Microsoft er klar til å avsløre hva Game Pass -abonnenter kan se frem til i høstens første måned. Denne gangen er det litt færre titler enn vanlig, men utvalget er svært variert, så sjansen er stor for at du finner noe du liker. Her er hva du får (spill merket med * vil ikke være tilgjengelige på Game Pass Premium ved lansering; spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Game Pass Premium):


  • Shelldiver (Cloud, Xbox og PC) – Tilgjengelig nå

  • SpeedRunners 2: King of Speed (Cloud, Xbox Series S/X og PC) – 3. september*

  • Dice a Million (Sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 4. september**

  • Call of Duty: Black Ops Cold War (Sky, Xbox og PC) – 8. september

  • The Royal Writ (Sky, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 10. september

  • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Cloud, Xbox Series S/X og PC) – 10. september

  • RuneScape: Dragonwilds (Cloud, Xbox Series S/X og PC) – 15. september

Som vanlig er det også ekstra innhold, for eksempel fordeler, som kan lastes ned gratis, og september er intet unntak med en belønningspakke for « Aniimo – som du kan lese mer om på Xbox Wire.

Call of Duty, Virtua Fighter og flere titler kommer til Game Pass i september

Dessverre er det, som så ofte er tilfellet, også noen titler som blir fjernet. Disse vil bli fjernet 15. september, men du kan få opptil 20 % rabatt på dem med abonnementet ditt frem til da, hvis du ønsker å beholde noen av dem:


  • Commandos: Origins (Sky, Xbox og PC)

  • Cricket 24 (Sky, Xbox og PC)

  • Cyberpunk 2077 (Sky og Xbox)

  • Dead Cells (Sky, Xbox og PC)

  • Deep Rock Galactic Survivor (Cloud, Xbox og PC)

  • Frostpunk 2 (PC)

  • Mullet Madjack (Sky, Xbox og PC)

  • Spiritfarer (Cloud, Xbox og PC)

  • Superliminal (Sky, Xbox og PC)

  • Train Sim World 5 (Sky, Xbox og PC)



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