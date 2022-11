Call of Duty: Warzone 2 har allerede over 25 millioner spillere

HQ

Man trengte ikke akkurat å være synsk for å forstå at Call of Duty: Warzone 2 ville være ekstremt populært fra første stund, men det slår faktisk originalen med god margin.

Raven, Infinity Ward og kompani kan nemlig avsløre at over 25 millionere spillere allerede har prøvd Call of Duty: Warzone 2 etter bare fem dager på markedet. Til sammenligning brukte Call of Duty: Warzone ti dager på å passere 30 millioner, så det skal bli interessant å se om oppfølgeren klarer denne milepælen i løpet av en uke.