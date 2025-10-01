Call of Duty: Warzone 2 utvides snart med et nytt Resurgence-kart

HQ

Med Call of Duty snart å legge Black Ops 6 -æraen bak seg til fordel for å utvikle seg til Black Ops 7 -perioden, kan Warzone 2 fans være nysgjerrige på hvordan denne endringen vil påvirke dem. Som en del av det nylige Call of Duty Next-arrangementet har vi nettopp blitt introdusert for det nye Resurgence -kartet kalt Haven's Hollow.

Satt til å ankomme i Warzone med den første sesongen for Black Ops 7 - som sannsynligvis vil være noen uker etter lanseringen, så kanskje begynnelsen av desember er et godt tidspunkt å sirkle i kalenderen din - Haven's Hollow vil tilby et lite og nærtliggende kart å løpe og skyte på.

Beskrivelsen for kartet forklarer: "Dra til Haven's Hollow, en liten by ved elven med en antikk hovedgate og industri innen trelast og kull, støttet av nærheten til fjellene. I dette nye Resurgence-kartet vil spillerne kjempe seg gjennom de landlige omgivelsene fra elvebredden til foten av fjellene."

Når det gjelder hva dette kartet ellers vil by på, vil det være en rekke interessante steder, inkludert den sjarmerende Main Street, en hjuldamper kjent som Haven's Gamble, et toppmoderne forskningslaboratorium kjent som Haven's Lab, en nydelig Pond å slappe av på, en Mansion å utforske, en Lumbermill å jakte på tyvegods i, og mer.

Du kan se oppsettet for Haven's Hollow nedenfor, og når det gjelder hvordan Verdansk vil endre seg, blir vi fortalt at ytterligere to POI-er blir lagt til; Signal Station og Factory.