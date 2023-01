Call of Duty: Warzone 2s nye kart forsinket to uker

HQ

I går skrev Alex om ryktene rundt at Call of Duty: Modern Warfare II og Call of Duty: Warzone 2s andre sesong skulle utsettes. Dette var ikke bare troverdig på grunn av kildene, men også fordi Activision og CoD-studioene gjorde akkurat det samme nesten på dagen i fjor. Vel, vi vet alle at selskapet elsker å følge tradisjoner med denne gigantiske serien, så bare lat som du overraskes nå.

Infinity Ward, Raven, Beenox og kompani bekrefter at sesong 2 av Call of Duty: Modern Warfare II og Call of Duty: Warzone 2 forsinkes fra den 1. til 15. februar. Dermed må vi vente to uker lenger på sistnevntes nye kart, rangert spill i MWII, nye flerspillerkart og en haug med andre ting.