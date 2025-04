Call of Duty: Warzone er tilbake

HQ

Det er nå på tide at Activisions franchiseledere innser det vi gamere har forsøkt å fortelle dem i årevis nå: Warzone må frigjøres fra de årlige Call of Duty-utgivelsene, og spillet må bli hos Raven Software og ikke kastes mellom studioer som ikke ser ut til å kunne samarbeide. La Warzone eksistere som sitt eget produkt, med sin egen identitet, og la Raven fortsette å sjefe det rundt med støtte fra High Moon og Beenox.

For etter at Treyarch kansellerte Warzone i november i fjor, har det gått fem måneder, og spillet har mistet 80 % av sine aktive, faste spillere. Over 80 % ifølge flere kilder i bransjen. I et forsøk på å puste nytt liv i et døende Battle Royale-spill og prøve å lokke tilbake alle millionene som forlot Warzone, sluttet å spille - Raven ble satt tilbake som ansvarlig og Beenox (som laget Al-Mazra og Vondel, to fantastiske kart) fikk i oppgave å oppgradere Verdansk og utover det; mer eller mindre slette alle endringene som ble gjort i november 2024.

Glem Treyarchs håpløst stygge Area 99-grafikk, med gårsdagens store oppdatering ser Warzone ut som det skal - igjen.

Det var åpenbart, selv om det ikke ble sagt rett ut, i Activisions egne 'patch notes' til gårsdagens store oppdatering at tanken var å fjerne Omnimovement nesten helt, gjeninnføre loot-systemet med flytende objekter/våpen og muligheten til å skyte med 9mm pistol i luften, på vei ned mot bakken (fra flyet), oppgradere serverparken hos Demonware med maskiner som jobber med høyere ticrate enn 10-20Hz og forsøke å bli kvitt det rett og slett bisarre antallet juksemakere som okkuperte Warzone på slutten. Det er selvfølgelig for tidlig å si etter én kveld om de vil lykkes med å lokke tilbake hovedtyngden av de tapte spillerne eller ikke, men det er ingen liten bragd å konkludere etter fire timers spilling at Raven Software har gjort store ting her - akkurat som Beenox. For etter fem måneder med håpløse designbeslutninger og råtten ytelse i spillet, føles Call of Duty: Warzone igjen som et fungerende, gjennomarbeidet spill. Akkurat som det gjorde i september 2024. Akkurat som det gjorde i mai 2020.

Dette er en annonse:

Verdansk er utvilsomt et av de beste Battle Royale-kartene gjennom tidene, og i 2025-forkledning er det bedre enn det noen gang har vært.

Omnimovement er fjernet nesten helt, noe som er en veldig velkommen forbedring, og bevegelsen minner meg nå mer om en blanding mellom Modern Warfare III: Warzone og 2020-spillet, originalen. Å gli langs bakken føles litt annerledes enn alle de tidligere versjonene, da det ser ut til å være en klemt, kort liten forsinkelse i hvordan karakteren din utfører sin 'glid', noe som er helt fint, hvis du spør meg. Det var, etter min ydmyke mening, et snev av for mye arkadeglatthet i måten du beveget deg på i Warzone fra 2019-2020, mens Warzone 2.0 beviselig var for tung og treg for mange spillere. Omnimovement og måten spillet opplevdes på fra november i fjor er imidlertid den dårligste spillfølelsen i Call of Duty: Warzone noensinne, og at dette har vært en prioritet for Raven å fikse de siste månedene, er ikke spesielt vanskelig å forstå.

OG-Gulag er tilbake, og det er bra, bare bra.

Dessuten er grafikken tilbake der den var i fjor sommer. Spillet ser flott ut, igjen. Infinity Wards absurd dype asset-bibliotek er nå fullt utnyttet igjen, teksturene er høyoppløselige (jeg spiller på Playstation 5 Pro), lyssettingen er fantastisk og draw distance-problemene med anti-aliasing og uskarp sikt fra det snørrete Treyarch-kartet Area 99 er visket ut. Lyden er flott, igjen - også. Utrolig mye bedre enn den var i Black Ops 6: Warzone fra november i fjor, da Activision bestemte seg for å gå tilbake til PS3-tiden når det gjelder lyd og også benyttet anledningen til å selge bedre lyd i spillet for ekte penger i et spill som ikke fungerte. Alt dette har blitt fikset, og jeg vil hevde at akustikken og den retningsbestemte lyddelen her er bedre enn den noen gang var i Warzone.

Dette er en annonse:

Lyden er også fikset, noe som betyr god akustikk og retningsbestemte lydsystemer som fungerer i stedet for alle lydeffektene som er stablet oppå hverandre.

Hva med Verdansk? Beenox har bygget om det klassiske 2019-kartet i den nye versjonen av Infinity Wards egenutviklede spillmotor IW og gjort en strålende jobb her. De har avstått fra å gjøre en haug med endringer i arkitekturen og strukturen (som ryktet gikk i fjor) og i stedet holdt seg tro mot den ekstremt populære originalen, men oppdaterte modeller med flere detaljer og teksturarbeid generelt. Verdansk har aldri sett bedre ut, og det var tydelig allerede i første spill hvor bra denne Battle Royale-monolitten egentlig er. Infinity Ward skapte tross alt opprinnelig dette klassiske kartet, som sammen med Al-Mazra er det beste Activision noensinne har gjort når det gjelder kart. Jeg håper bare at Verdansk får bli, for alltid, og at Raven løser en kartvelgerfunksjon og også legger inn Al-Mazra og Vondel, igjen.

Spillfølelsen er veldig lik den i Warzone 2019, igjen, med litt Warzone 2.0 blandet inn.

Etter den første hele natten tilbake i Verdansk ber jeg nå en stille bønn om at Treyarch ikke får røre i Warzone-gryta mer, noensinne, og at Activision nå innser at denne spillmekanikken, denne kombinasjonen av spillsystemer, denne spillfølelsen og denne versjonen av Warzone er det folk vil spille. La for all del Warzone leve som sitt eget produkt, ikke bundet til den årlige, nummererte Call of Duty-utgivelsen, og med gjennomtenkte, finurlige oppdateringer til et allerede fungerende spill, i stedet for å erstatte ting som spillerne liker, bare for sakens skyld.