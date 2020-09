Call of Duty: Warzone fjerner kjøretøy etter problemer

Mange av dere fikk nok en merkelig opplevelse i Call of Duty: Warzone helgen som var. Etter hvert begynte det å bli kjent at man kunne fryse nedtellingen som egentlig skal starte når noen går utenfor spillsonen ved å kjøre til et bestemt punkt. Ikke akkurat artig for de som prøver å vinne ved å følge reglene, så det er ikke rart at Infinity Ward slapp en oppdatering i går som gjør at det ikke finnes kjøretøy i spillet lenger. Med tanke på at utviklerne ikke har sagt noe siden den gang er visst dette litt mer krevende enn mange håpet. Dermed må vi nok bare kose oss til fots i alle fall de neste timene også.