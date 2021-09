Call of Duty: Warzone gjør massive endringer av Verdansk

HQ

Da Call of Duty: Black Ops Cold War og Call of Duty: Warzone startet sesong fem med å sprenge en atombombe i Verdansk begynte selvsagt folk å lure på hva følgene av dette ville bli. Nå har vi fått svar.

Etter noen dager med hinting har Infinity Ward og gjengen gitt oss den første skikkelige traileren fra sesong seks av Call of Duty: Black Ops Cold War og Call of Duty: Warzone, og den viser seg som forventet at Verdansk virkelig ser annerledes ut etter bomben. En rekke områder har blitt sprengt i fillebiter, samtidig som at gigantiske sprekker i jorden har gjort det mulig å utforske noen bunkere fra andre verdenskrig. Blant annet ser Stadium og mye av Downtown virkelig post-apokalyptisk ut nå. Dette har også ført til en ny Gulag som er veldig inspirert av originalen, bare med noen mindre endringer.

Utenom det bekreftes det at klan-systemet Regiments nærmest vil fryses når sesong 6 starter siden utviklerne forbereder det helt nye systemet som introduseres med Call of Duty: Vanguard i november. Etter den 6. oktober vil du dermed kun se hvem som er klan-medlemmer, så eventuelle endringer og gjøremål må avsluttes før den tid.

Når det gjelder Black Ops Cold War venter det selvsagt mye nytt i både multiplayeren og Zombies. I sistnevnte går turen til Omega Group-hovedkvarteret fra historiemodusen for å avslutte denne epoken og starte en ny i det som kalles Forsaken. Da passer det jo godt at de nye våpnene og et perk høres ganske kule ut. Perk-et kalles Slider, og gjør slik at du skaper en eksplosjon ved å skli inn i fiender. Eksplosjonen øker i både størrelse og skade jo lengre du sklir. Ved å oppgradere det vil du også bli helt immun mot dine egne eksplosjoner, skape en eksplosjon ved å lande fra høyder og et par andre hemmelige ting.

Det heftigste våpenet i sesong seks heter Chrysalax, og er en øks som både skaper en eksplosjon av krystaller og kan forvandles til et automatvåpen. I tillegg får vi en ARC-XD som både får oppmerksomheten til fiender og sender avgårde en puls med jevne mellomrom som både skader fiender og sender lettvektere opp i luften. Da passer det jo godt at Hand Cannon også kommer til Zombies.

Hva multiplayer angår får vi tre nye kart den 7. oktober:



Deprogram (6v6): høres skikkelig kult ut med de røde dørene som vil ta oss til helt andre steder på det merkelige kartet som finnes i Adler sitt hode.



Amerika (6v6): er enkelt sagt den amerikanske treningsbyen fra historiemodusen.



Gluboko (2v2 og 3v3 ): igjen kan det gjøres enkelt ved å si at det er det underjordiske hvelvet under KGB-basen fra historiemodusen.



Battle Pass-et vil på toppen av dette la oss få bruke Alex Mason og Perseus-operatøren "Fuze", mens både en hagle, en automatrifle, en SMG og flere nærkampvåpen gir oss en rekke ekstra leker å drepe folk med.

Du kan se mye av dette i traileren og bildet under, samt lese mer detaljert informasjon her..