Call of Duty: Warzone hadde over 100 millioner månedlige spillere i fjor

Kampen om hva som kan være det mest populære Battle Royale-spillet holder stadig på, og selv om det er en rekke giganter nå, som PlayerUnknown's Battlegrounds, Apex Legends og selvfølgelig Fortnite, så kan særlig Call of Duty: Warzone vise imponerende vekst.

Nylig snakket Activision med deres investorer i et kvartalsmøte, og her sa Activision Publishing-president Rob Kostich følgende:

"Warzone is going to be front-and-center for us for a long time."

Og hvorfor? Jo, fordi Warzone klarte å oppnå over 100 millioner månedlige spillere gjennom fjoråret.

"Activision said 2020 was a record year for the Call of Duty franchise, in which premium and free-to-play experiences across platforms sustained more than 100 million MAUs and drove franchise net bookings to approximately double the year-ago level. In a call, the company said Call of Duty has generated $27 billion in revenue to date, said Daniel Alegre, chief operating officer at Activision Blizzard, in a call with analysts."

Det er ganske imponerende. Spiller du selv Warzone?