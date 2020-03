Call of Duty: Warzone har perma-bannet 35000 juksere

Både Respawn og Epic Games var relativt raskt ute med å fortelle at de hadde tatt store antall juksere i henholdsvis Apex Legends og Fortnite, mens Infinity Ward har til nå vært meget stille om hva som skjer i Call of Duty: Warzone på det området. I kveld er de endelig klare for å betrygge oss.

Utviklerne har nemlig offentliggjort en melding som avslører at 35000 juksepaver har blitt bannlyst for evig tid i Call of Duty: Warzone frem til nå. Dette skyldes at studioet selvsagt holder øye med all aktivitet til enhver tid, og har allerede identifisert aimbots, wallhacks og lignende. Det er uansett vanskelig å ta alt, så de jobber for tiden med et lettere og raskere rapporteringssystem enn det vi har i dag. Da vil de også oppdatere oss oftere om hvor mange som straffes.

Har du møtt på noen du er sikker på jukset eller har det vært overraskende lite?