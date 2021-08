Call of Duty: Warzone hinter til nytt spill og Season 5 i trailer

Flere av dere har spurt meg om jeg tror at vi ikke får et nytt Call of Duty i år eller om annonseringen av det lenge ryktede spillet er langt unna. Da har jeg svart at vi får et spill i år og at dere ikke trenger å vente mye lengre på avdukingen. I dag har vi nærmest fått et bevis på det.

For nå har vi fått den filmatiske traileren til femte sesong av Call of Duty: Black Ops Cold War og Call of Duty: Warzone som bekrefter at siste del av Stitch sin plan vil starte den 12. august. Som om det ikke var nok at de fleste forventer hint til det som foreløpig kalles Call of Duty: Vanguard i Warzone den kommende sesongen har vi også fått et mystisk bilde det er verdt å se nærmere på.

Etter å ha tatt en titt på den nye operatøren kalt Kitsune kan det være lurt å se nærmere på de japanske tekstene i bakgrunn. Skarpøyede folk har nemlig merket seg at deler av teksten oversettes til "Vanguard kommer", noe Treyarch og kompani selvsagt har inkludert med vilje.

Utenom å hinte til det kommende spillet kan det virke som om traileren under både hinter til nye våpen og muligens en ny killstreak som vil tukle med hjernen til folk. Vi får se hva som avsløres etter hvert.