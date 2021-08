Call of Duty: Warzone kastet ut 100,000 juksere på én dag

HQ

Når et spill er ekstremt populært fører det vanligvis også til at veldig mange ønsker å være best i det eller enkelt nok ikke takler å være dårligere enn andre. Dette har gjennom årene ført til at Call of Duty-spillene har blitt fylt med juksemakere, men heldigvis har utviklerne blitt bedre på å ta dem også.

Raven Software forteller blant annet at de "bannet" over 100,000 Call of Duty: Warzone-spillere på tirsdag. Hovedfokuset til masseutkastelsen skal ha vært de som tilbyr juksemuligheter og folk med gjentatte forseelser, så dette var bare starten på en ny bølge i studioets jukse-kampanje før Call of Duty: Vanguard bringer et nytt kart og mer til battle royale-spillet i høst.