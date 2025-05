Call of Duty: Warzone Mobile blir lagt ned etter å ikke ha innfridd forventningene

HQ

Det var mange som fryktet at Call of Duty: Warzone 2.0 var på siste verset tidligere i år, og noen hevdet til og med at tilbakekomsten av Verdansk var litt av en siste sjanse for Battle Royale. Det ser ut til at frykten for det var overdrevet, ettersom spillet ser ut til å ha funnet nok publikum til å fortsette å fungere på full damp. Det som ikke har sett samme suksessnivå i det siste er Call of Duty: Warzone Mobile, som Activision nå har bestemt seg for å trekke ut støpselet på og å begynne solnedgangsprosessen.

I et langt innlegg på sosiale medier og en medfølgende FAQ-side bemerker Activision at Warzone Mobile ikke har klart å oppfylle "forventningene hos mobil-først-spillere som det har gjort med PC- og konsollpublikummet." Med dette som tilfelle har den massive utgiveren bestemt seg for å slutte å levere nytt sesonginnhold og ferske spilloppdateringer, og forhindrer også fans fra å kunne bruke penger på mikrotransaksjoner i spillet, og fjerner nå muligheten til å laste ned spillet fra mobile butikkfronter også.

Activision forklarer at alle som har lastet ned spillet før denne kunngjøringen, vil kunne fortsette å spille for tiden og å bruke kryssprogresjonssystemene og bruke ubrukte Call of Duty Points også. Men med full sunsetting i drift, er det best å anta at en full nedleggelse er i horisonten i nær fremtid, selv om ingen dato er nevnt ennå.

Activision høres ut med: "Vi vet at denne nyheten kan være skuffende, og vi setter stor pris på støtten, lidenskapen, tilbakemeldingene og engasjementet fra samfunnet vårt."