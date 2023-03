Call of Duty: Warzone Mobile er endelig i Norge

Litt over et år har gått siden Activision annonserte Call of Duty: Warzone Mobile, men som forventet har gigantselskapet valgt å teste det i noen få utvalgte steder før selve lanseringen. Norge er vanligvis ikke blant de første i slike rekker, så dette er jo litt moro.

Nå har nemlig Call of Duty: Warzone Mobile blitt lansert på App Store og Google Play for henholdsvis iOS og Android. Dette er altså ikke den "ferdige" utgaven, men det selskapet velger å kalle Limited Release-versjon som skal få flere moduser, funksjoner og forbedringer etter hvert. Mesteparten av hva du forventer fra det ultrapopulære battle royale-spillet er likevel tilgjengelig allerede nå, så det er ikke rart at spillertallene allerede er ganske høye selv om dette bare er tilgjengelig i Argentina, Chile, Sverige og Norge.