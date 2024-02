Call of Duty: Warzone Mobile har endelig fått en lanseringsdato

Activision har i dag spennende nyheter om Call of Duty: Warzone Mobile, som endelig har fått en fast lanseringsdato. Det kommer 21. mars, og det virker som om mange spillere gleder seg til dette øyeblikket, ettersom over 50 millioner allerede har forhåndsregistrert seg på Android og iOS.

Men moroa stopper ikke der, for Call of Duty: Warzone Mobile får også delt progresjon med Call of Duty: Warzone 2 og Call of Duty: Modern Warfare III. Dette gjør det mulig å øke nivået på utstyret ditt i Call of Duty: Warzone Mobile, og ta det og XP-en din med til de andre titlene.

Ved utgivelsen vil Call of Duty: Warzone Mobile tilby flere flerspillerkart, der Activision spesifiserer Shipment og Shoot House som to av de inkluderte. Og enda viktigere, det vil også være to store kart, nemlig Verdansk og Rebirth Island, som begge er favoritter blant fansen på Call of Duty.