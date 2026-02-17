Call of Duty: Warzone Mobiles servere blir stengt om to måneder

HQ

I mai i fjor fjernet Activision Call of Duty: Warzone Mobile fra butikker over hele verden etter også å ha sluttet å lage nytt innhold til spillet på forhånd. Vanligvis når vi ser at dette blir tilfelle for live-titler, blir det vanligvis snart fulgt av en fullstendig nedleggelse av det aktuelle spillet, og det er nettopp det vi snakker om i dag.

Activision har bekreftet at Call of Duty: Warzone Mobils servere vil bli tatt offline for godt om så snart to måneder. 17. april 2026 vil spillet ikke lenger være spillbart for noen fans, selv de som fremdeles rutinemessig sjekker inn til tross for at ingen nye fans har vært i stand til å laste ned eller få tilgang til spillet på rundt ni måneder.

Når det gjelder hvorfor dette skjer, legger en uttalelse til: "Før spillet ble fjernet fra butikkene i mai 2025, kunngjorde vi flere tjenesteendringer til Call of Duty: Warzone Mobile, inkludert en slutt på å levere nytt sesonginnhold og spilloppdateringer, og avviklingen av sosiale funksjoner og kjøp i appen ved bruk av ekte valuta.

"Siden da har vi tatt den endelige beslutningen om å ta Call of Duty: Warzone Mobile offline. Selv om vi er stolte av å ha klart å bringe Call of Duty: Warzone til mobilen på en autentisk måte, innfridde det dessverre ikke forventningene våre hos mobilspillere, slik det har gjort hos PC- og konsollpublikummet."

For de som leter etter et alternativ til Warzone Mobile, foreslår Activision ganske enkelt at du bytter over og spiller Call of Duty Mobile i stedet.