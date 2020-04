Call of Duty: Warzone og Modern Warfare får nye kart og mer neste uke

Vi visste allerede at Season 3 av Call of Duty: Modern Warfare og nå på magisk vis også Call of Duty: Warzone nærmer seg, og i dag vet vi akkurat når og hva den kanskje vil by på.

Infinity Ward kan avsløre at Season 3 starter i både Call of Duty: Modern Warfare og Call of Duty: Warzone den 8. april. Utviklerne har også gitt oss et bilde som tilsynelatende bekrefter ryktene om at de klassiske kartene Village og Backlot har blitt pusset opp, samtidig som at vi tydeligvis får et gjensyn med Alex fra historien bare med en protese som følge av hva han gjennomgikk. Forvent nærmere informasjon og bekreftelser på mandag eller tidlig tirsdag.