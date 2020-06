Call of Duty: Warzone Season 4 starter i morgen

Du ser på Annonser

Da Infinity Ward bestemte seg for å utsette fjerde sesong av Call of Duty: Modern Warfare og Call of Duty: Warzone ønsket de ikke å gi oss en ny dato, noe som selvsagt førte til spekulasjoner. Mens mange tydeligvis forventet nytt i går er det først nå ting plutselig skjer raskt.

Studioet kan nemlig avsløre at Season 4 starter i Call of Duty: Modern Warfare og Call of Duty: Warzone klokken 8 i morgen tidlig. Dermed er det bare å forberede seg på Captain Price sitt inntog og en rekke andre godbiter.