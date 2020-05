Call of Duty: Warzone Season 4 tar Price til slagmarken neste uke

Du ser på Annonser

Den siste tiden har Infinity Ward gitt oss noen ganske tydelige hint til at det er Captain Price som vil være en av de nye operatørene i Call of Duty: Modern Warfare og Call of Duty: Warzone sin fjerde sesong, og nå har vi fått både det og lanseringsdatoen til den nye sesongen bekreftet.

Sony har offentliggjort en ny trailer for Call of Duty: Modern Warfare og Call of Duty: Warzone som avslører at Season 4 starter den 3. juni, og gjør det samtidig klar at Price vil innta slagmarken. Traileren oppsummerer også litt av historien så langt, så det kan virke som om det er noe mer på lur også. Forhåpentligvis kommer det mer informasjon om dette de neste dagene.