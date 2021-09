Call of Duty: Warzone sitt nye kart blir ganske annerledes

HQ

Raven Software var raskt ute med å bekrefte at Call of Duty: Warzone skulle få et nytt kart rundt samme tid som Call of Duty: Vanguard lanseres, men var hemmelighetsfulle om hvordan det blir. Dette endres i kveld.

For helt til slutt i kveldens multiplayertrailer får vi et glimt av Call of Duty: Warzone sin nye øye. Det viser seg at den tar oss til et relativt fargesprakende sted i Stillehavet med palmer og det hele. Denne vil være omtrent like stor som Verdansk, men være laget på bakgrunn av spillernes tilbakemeldinger de siste to årene. Blant annet vil det være langt flere hemmeligheter på den store øyen, så at Vanguard sin nye motor plusser på ødeleggbare omgivelser og visuelle forbedringer blir bare enda mer interessant i mine øyne. Vi får uansett ta med oss alt fra Call of Duty: Modern Warfare og Call of Duty: Black Ops Cold War videre også, men forvent å få vite mer om både dette og øyen nærmere lansering.