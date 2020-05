Det har gått mindre enn en måned siden Activision kunne bekrefte at Call of Duty: Warzone tapte kampen mot Apex når det gjelder å oppnå 50 millioner spillere raskest, men det betyr ikke at de bør deppe.

For nå kan de skryte av at over 60 millioner spillere har prøvd Call of Duty: Warzone, så antallet har altså økt med 10 millioner på under fire uker. Slettes ikke verst.