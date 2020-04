Call of Duty: Warzone tapte mot Apex med 50 millioner spillere

Activision angrer nok ikke på at de endelig tok valget om å lanseres et gratis battle royal-spill selv om vi ikke har hørt hvor mye de tjener enda. Call of Duty: Warzone har bare fortsatt å sette rekorder, så verken utviklerne eller utgiverne kan være spesielt skuffet selv om formkurven har dalt betraktelig.

For etter å ha kunnet skryte av å ha flere spillere enn det Apex Legends hadde rundt samme tid etter sin lansering i tre uker forteller Activision nå at Call of Duty: Warzone passerte 50 millioner spillere i dag. Dette skjer altså nøyaktig én måned etter lanseringen. Slettes ikke verst, men det betyr også at Apex Legends fortsatt sitter med rekorden for battle royale-spill siden Respawns slager passerte den milepælen etter bare 28 dager. Tiden får vise om de kommende sesongene og endringene i Warzone gjør slik at spillet eventuelt kan oppnå et høyere maksimum enn Apex