Call of Duty:Black Ops 6 tar på juksere - 136,000 kontoer utestengt

Juksere pass opp! Call of Duty: Black Ops 6-utviklerne trapper opp sin anti-juksekampanje med imponerende tall. I et nylig innlegg kunngjorde Activision at hele 136 000 kontoer allerede har blitt utestengt siden lanseringen av Ranked Play, en modus som er beryktet for å tiltrekke seg den mindre enn ærlige sorten. Teamet bak spillet har introdusert robuste deteksjonssystemer og verktøy for å oppdage mistenkelig oppførsel, og til og med flaggede kontoer knyttet til juksere gjennom vanlig partyaktivitet. Til tross for krav fra samfunnet om strengere tiltak som IP-forbud, insisterer Activision imidlertid på at slike løsninger ikke er gjennomførbare, med henvisning til potensielle følgeskader for uskyldige brukere på delte nettverk som universitetscampuser. Med nye anti-jukseteknologier og oppdateringer planlagt for sesong 2 og 3, lover kampen mot juksemakere å være like nådeløs som alltid. Men hvor lang tid vil det ta før juksemakerne finner en løsning?

Er disse tiltakene nok til å holde spillet rettferdig, eller bør Activision vurdere enda strengere tiltak?