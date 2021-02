Call of Duty-serien har tjent 235 milliarder kroner

Du ser på Annonser

At Call of Duty er viktig for Activision Blizzard er det ingen tvil om, da serien bare har vokst og vokst siden debuten i 2003. Siden serien startet har den dratt inn ubegripelige 27 milliarder dollar, altså rundt 235 milliarder norske kroner. Til sammenlikning kjøpte Disney hele Lucasfilm/Star Wars-universet for 4 milliarder dollar...

Call of Duty Warzone og Call of Duty Mobile har til sammen over 100 millioner spillere mens hele serien har passert over 250 millioner. Kort sagt, regn ikke med å se mindre av serien framover, heller tvert i mot.