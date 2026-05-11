HQ

Hvis det å lage et frittstående spill - eller en hvilken som helst kunstform for den saks skyld - er en herkulisk oppgave i seg selv, så kan det å prøve seg på den fine, men smertefulle oppgaven det er å lage en oppfølger, like gjerne være et helvete vi selv har skapt, men det er også forlokkende av en grunn. Mediets egen karakter av konstant mekanisk eksperimentering byr på denne vakre visjonen av et uberørt tak, en øvelse i både fantasi og selvrefleksjon, der man ser på det som kom før og ikke bare ser for seg hva som ligger foran, men også hva som kan endres.

Out of the Blue Games' Call of the Sea var flere ting, men for meg er "fokusert" det ordet som definerer det best. Det er et verk som er plaget av en mystikk som minner om den lovecraftianske inspirasjonen, men som drives frem av en vemodig melankoli som ser en verden av umulig kunnskap mindre gjennom skrekkens briller, og mer med tragediens og skjønnhetens øyne. Dette er selvfølgelig mer et generelt rammeverk for gåtene som den fortapte øya har å by på, men det definerer også filmens identitet, både som et eget syn på redslene hinsides og som en karakterstudie av Norah og de menneskelige aspektene og reaksjonene som omgir disse mysteriene. Den var kort, den var direkte ... og på ekte ubegripelig kunnskap-manér lot den noen dører stå åpne.

Verdenen i Call of the Elder Gods er definert av inspirasjonskildene: Lovecrafts verker, 50-tallets noir-filmer, science fiction-litteratur som har formet måten vi ser det ubeskrivelige på, og selvfølgelig Call of the Sea selv, så å bare gjøre mer av det i bokstavelig forstand er egentlig ikke et alternativ - selv om det var det, ville det sannsynligvis ikke vært det beste - og derfor måtte Call of the Elder Gods se musikken i øynene: Hva ligger bak Norahs opplevelser og karakter?

Svaret viser seg å være grandiost ... og også ganske rotete.

Dette er en annonse:

Fra en tropisk øy full av gåter går oppfølgeren ut i alle retninger, og byr på en verden av 50-tallets amerikanske idiosynkrasier og konspirasjoner fra den kalde krigen, presentert i en blanding av noir-aktig tempo og fortellerstil med et premiss som Indiana Jones på 80-tallet, med litt tidsreisekonspirasjoner for sikkerhets skyld ... Du vet, som en vanlig Call of Cthulhu-kampanje! Å si at denne omveltningen i landskapet er massiv, ville være en underdrivelse; samlingen av kjevefallende rom og kulisser definerer praktisk talt hele opplevelsen, miljøer som i seg selv sier langt mer enn tusen linjer med dialog eller fortelling. 3D-tekstur- og modellarbeidet er på topp, og det resulterer i den typen følelse av skala og sted du virkelig trenger for å få ut av en opplevelse som er så avhengig av sin atmosfære som denne, og da blir den utmerkede belysningen og lyddesignen deilige kirsebær på toppen av en kake av visuell dyktighet.

Jeg kan ikke få understreket hvor pent alt ser ut, selv når det er på sitt styggeste. Den forenklede tegneseriestilen ser bra ut i seg selv, men rom som det hemmelige samfunnets tilholdssted eller Pnakotus' hager overskrider sine egne barrierer og gir en illusjon av dybde og åpenhet som de ikke har.

Hvor vakre de enn er, vil ikke disse store rommene og ruinene være mye verdt hvis de ikke har noe å fortelle og, enda viktigere, vise, og det er her gåtenes kraft kommer inn. Hvert større område og kapittel er sirlig delt inn i en eller to store gåter som følger sporet etter forgjengeren; det føles som et pek-og-klikk-eventyr der verktøyene dine bare er kunnskapen du samler i notatboken din, biter av deduksjon som skinner klarest, og du sitter igjen med en overflod av informasjon som skal destilleres og settes inn i en ramme som venter på løsningen.

Dette er en annonse:

Spillets høydepunkt er kanskje hele kapittel 3, som er den rene legemliggjøringen av den detektivaktige ånden som ligger gjemt i koden, et komplisert verk av tråder og løse ledetråder som vipper hjernen din frem og tilbake til du klarer å knytte dem sammen, dynket i den dunkle atmosfæren og den lille fortellingen om en gruppe merkelige individer som er på nippet til å hoppe i strupen på hverandre. Det er spillets høydepunkt, og derfor er det litt synd at ingenting matcher det i fortsettelsen. Jeg har vanskelig for å påstå at noen av gåtene i Call of the Elder Gods er dårlige; det er en svært kompetent samling av hjernetrim som aldri gjentar et konsept, og det er gøy å lære å dekryptere en Enigma-maskin eller bli guidet av konstellasjoner, men jo mer jeg sitter med det, jo mer skulle jeg ønske at det realiserte sitt potensial mer konsekvent.

Det er et par segmenter som enten føles merkelig rett frem og enkle, eller som varer altfor lenge, det være seg den sløve bruken av karakterbyttemekanikken som ikke går lenger enn til de mest grunnleggende brukstilfellene man kan tenke seg, eller det å måtte gå mye dødtid på nytt gjennom lange gåturer som ikke kan reddes av tilstedeværelsen av en løp-knapp, Sistnevnte forverres av det faktum at du vet at den eneste viktige informasjonen alltid er i notatboken din, så det å måtte kaste bort tid fordi du gikk glipp av en bortgjemt ledetråd på den andre siden av kartet eller fordi du trenger en mekanisme som er langt unna, er ikke akkurat min definisjon av gledelig.

Disse ujevnhetene til tross, det er noe prisverdig i hvordan hver og en av dem realiserer de små historiene som omgir rommene deres. Dette er ikke bare notater som beskriver en bestemt hendelse eller dekorasjon, dette er ledetråder som forteller en historie i seg selv, gåter som utgjør og løser en usett fortelling som kom før, spredte erindringer som danner en sammenheng. Det er dette gode miljøpuslespill oppnår, en følelse av oppdagelse i hvert steg, noe som strekker seg utover det isolerte puslespillet. Dette er noe forgjengeren også oppnådde, men med den ekstra konteksten og den store variasjonen av ideer og steder, er det kanskje enda mer imponerende her. Og det er bra at Call of the Elder Gods bruker dette til sin fordel konsekvent, for ellers ville vi ha sittet igjen med en fortelling som til tross for alle sine ambisjoner gir svært lite å feste seg ved, bortsett fra sine egne hovedkarakterer.

Hvis det er noe det er helvetes opptatt av å oppnå sammenlignet med forgjengeren, er det å få deg til å faktisk bry deg om Harry, en karakter som en gang bare eksisterte gjennom Norahs øyne og erindringer, og som nå får en skikkelig bue og smerter, for ikke å nevne forholdet han og Elizabeth har med hverandre, som spretter fra hverandre og injiserer spillet med en interpersonlighet som skiller det fra forgjengeren, og begge to er de eneste hjertene i spillet. Rundt dem er det imidlertid en historie som virker redd for å gå helt ut.

Til tross for alle referansene og forkjærligheten for pastisj-elementer som i utgangspunktet er sjarmerende, er det svært lite som har satt spor etter seg når rulleteksten ruller; Call of the Elder Gods har utrolig kule konsepter og ideer som i utførelsen ikke når sitt fulle potensial, skygger som kan sees på lang avstand og vendinger som ikke er så smarte som de tror de er, selv ikke når tidsreiser blir involvert. Den prøver å presentere handlingen på en måte som er forståelig for nykommere, noe jeg på sett og vis respekterer, men den ender opp med å kaste bort mye verdifull tid og muligheter på grunn av det. Antagonistene er i bunn og grunn en non-sequitur til tross for at spillet gang på gang antyder noe annet, et signalbluss som peker på spillets insistering på å tømme mange pay offs som kapittel 6 uten videre spytter ut, og det får meg til å se på andre stilistiske avgjørelser med mindre nåde. Norahs fortellerstemme begynner spennende og varmt, men mot slutten er det meste den har oppnådd å få cut-scener til å føles altfor oppstyltet, og den gjør veldig lite for å tilføre den bok/noir-fortellingen den var ute etter, men det som kanskje er det verste eksemplet er de falske dialogforgreningene, som ikke har noen virtuell innvirkning utover å endre rekkefølgen du får høre ting, og i de tilfellene det påvirker noe, er det mindre selve historien og mer en litt annerledes cut-scene som fører til samme poeng. Det er ikke mer loop, men det vi sitter igjen med er en replikk.

Call of the Elder Gods visste hva det ville være, men det betydde også at det kom til å bli en langt mer ufokusert opplevelse, som hoppet over alt og kastet til veggen en fartsfylt, større fortelling om konspirasjoner og gåter. Når man ser den slik, er det overraskende å se hvor mye den holder.

Historiens avslutning og hovedpunkter lar meg kald, men når jeg ser tilbake på hoveddelen av den, blir jeg fortsatt forbløffet over de ærefryktinngytende severdighetene, de kreative gåtene som svever i kvalitet på sitt beste, øyeblikkene av personlig spøk mellom Harry og Elizabeth som fikk meg til å smile. For hvert skritt tilbake er det to skritt fremover, og selv om noen av dem ikke strekker seg så langt, ender det på et sted som virker verdig sin status.