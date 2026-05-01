Call of the Elder Gods er "litt lengre enn det første"

Om mindre enn to uker vil Out of the Blue Games servere sin narrativt tunge gåtefulle oppfølger, Call of the Elder Gods, med spillet som skal lanseres på PC, PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch 2. Med debuten rett nedover linjen, og å plukke opp vår nylige forhåndsvisning av spillet, hadde vi nylig sjansen til å snakke med kreativ direktør Tatiana Delgado, for å lære noen få siste biter av informasjon om spillet.

For de som lurer på hvor mye tid du trenger å sette av for å fullføre Call of the Elder Gods, spurte vi Delgado om hvor langt spillet er, spesielt i forhold til den opprinnelige tittelen, Call of the Sea.

"Dette spillet er litt lengre enn det første, men vi ønsket ikke å forlenge spilletiden bare for spillets skyld. Dette spillet skulle vare rundt 6 timer. Vi ønsker å skape opplevelser som gir gjenklang hos spilleren."

For mer om Call of the Elder Gods, inkludert Out of the Blues holdning til AI og også om vi noen gang kan forvente at serien vil utvide seg utover spill, kan du lese hele intervjuet med Delgado her.