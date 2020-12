Call of the Sea får mystisk lanseringstrailer

Du ser på Annonser

Du ser på Annonser

Ett av de første spillene som ble annonsert til Xbox Series X var Call of the Sea, et eventyrspill om en kvinne som leter etter sin forsvunne man på en stillehavsøy. Det utspilles under 1930-tallet og det virker som at utviklerne har tatt inspirasjon både fra serien Lost og spillet Myst, ut i fra de merkelige strukturene og andre merkverdigheter man kan finne i jungelen å dømme.

Call of the Sea ble sluppet i går til PC og Xbox Series, og vi har nå fått lanseringstraileren som gir den en fin introduksjon til det mildt sagt mystiske eventyret. Ta en titt på den øverst, og er du gira på spillet inngår det også med Xbox Game Pass.