Call of the Sea kommer i desember

Xbox Series X har fått litt kritikk for ikke å ha eksklusive titler ved lanseringen. Men nå kommer det snart et spill, som dog ikke er eksklusivt til Xbox Series, men som utelukkende kommer til Xbox-plattformen på konsoll.

Det dreier seg om det spanske studioets Out of the Blues narrative eventyr Call of the Sea, som ifølge Microsoft Store kommer den 8. desember - i første omgang til Xbox One og Xbox Series.

Du spiller som den unge kvinnen Norah, som prøver å finne sin forsvunne mann på en tropisk øy, og underveis lærer hemmeligheter om seg selv. Hva som gjør spillet spesielt interessant er at det er inspirert av de mer drømmelignende sidene av H.P. Lovecrafts verk - så forvent altså ikke at Cthulhu plutselig dukker opp.

Call of the Sea kommer til å være inkludert med Xbox Game Pass allerede ved lanseringen.