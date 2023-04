Call of the Sea kommer til Meta Quest 2 neste uke

HQ

Utvikler Out of the Blue og utgiver Raw Fury har annonsert at det forvirrende eventyrspillet Call of the Sea vil debutere i VR neste uke. Spillet lanseres til Meta Quest 2 og har blitt gjenoppbygd fra Unreal Engine 4 for å passe VR-plattformen, og vil ha lokalisert støtte for engelsk, fransk, spansk, japansk og tysk ved lansering på Quest 2, med flere språk planlagt for fremtiden.

Spillet som ser spillere gå inn i skoene til eventyreren Norah i det hun forsøker å spore ektemannen sin etter at han forsvant på et tropisk øyparadis, og krever at spillerne løser en rekke miljøoppgaver i et forsøk på å avdekke mysteriene på øya og hva som skjedde med Norahs elskede.

Selv om du kan spille Call of the Sea i dag på PC, PlayStation 4 og 5, Xbox One og Xbox Series, kommer spillet til Meta Quest 2 den 13. april til prisen av $19.99.

Sjekk ut VR-traileren nedenfor.