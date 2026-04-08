Call of the Sea oppfølgeren Call of the Elder Gods lanseres i mai

Tilbake i 2020 serverte utvikleren Out of the Blue et lovecraftiansk narrativt puslespill-eventyr kjent som Call of the Sea, som viste seg å være en ganske stor hit blant fans og kritikere. Dette fikk studioet til å vende tilbake til universet og utforske hvordan det kunne utvides. Seks år senere møter vi nettopp dette prosjektet.

Betraktet som Call of the Elder Gods, vil dette prosjektet se spillerne gå inn i skoene til professor Harry Everheart og den nye helten Evangeline Drayton og vil se når duoen skal løse en rekke miljømessige gåter og utfordringer mens de søker etter kjære i et eventyr som finner sted over New England, Australia, Arktis og til og med en eldgammel by.

Dette spillet regnes som en oppfølger til Call of the Sea, men utvikleren uttrykker at "ingen forhåndskunnskap" om det eksisterende spillet vil være nødvendig for å spille og nyte Call of the Elder Gods.

I sammendraget av handlingen i eventyret legges det til "Alt står ikke bra til på Miskatonic University. Professor Harry Everhart prøver å ignorere skyggene som flakker rundt i hjørnene av synsfeltet hans, mens studenten Evangeline Drayton hjemsøkes av umulige drømmer om en gjenstand som ble funnet for ti år siden. I sin søken etter svar vil de to avdekke avsløringer som er eldre enn noen kunne ha forestilt seg."

Vi får også vite at Marvels Spider-Mans Yuri Lowenthal spiller professor Harry, mens Firewatch og Starfields Cissy Jones tar på seg oppgavene til Evangeline.

Når det gjelder lanseringsdato og plattformer, er spillet ganske nær debut, med ankomst planlagt til 12. mai 2026 på PC, PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch 2. Det vil også være en dag en inkludering på Xbox Game Pass. Sjekk ut den siste traileren for spillet nedenfor.