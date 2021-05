Du ser på Annonser

Da utviklerne i Out of the Blue endelig bekreftet at Call of the Sea skulle komme til PlayStation 4 og PlayStation 5 nøyde de seg med å si at det ville skje en gang i mai. Som overskriften allerede har røpt trenger vi ikke å vente til slutten av måneden heller.

Med en flott trailer får vi vite at Call of the Sea lanseres på PS4 og PS5 allerede i morgen, så det er bare å glede seg til hjernetrim i vakre og mystiske omgivelser.