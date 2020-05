Call of the Sea tar oss på tropiske eventyr på jakt etter kjærligheten

Slapp av, det er verken så klissete eller Paradise Hotel som det høres ut. Out of the Blue sitt første spill setter oss bare i skoene til Norah, som er spilt av Cissy Jones fra blant annet Firewatch og Walking Dead Season One. Turen går til en tropisk øy i Stillehavet på 1930-tallet hvor mannen hennes plutselig forsvant. Derfor er det opp til deg å finne ut hva som skjedde med å utforske både til lands og vanns i førsteperson, og som traileren viser blir ikke dette et simpelt etterforskningsspill hvor du bare trasker fra sted til sted. Med inspirasjonskilder som Firewatch, Myst, Soma, Subnautica og H.P. Lovecraft forstår du kanskje at Call of the Sea kan bli noe spesielt om utviklerne lykkes.

