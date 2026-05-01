Call of the Sea-utviklere ser på kunstig intelligens som et "nyttig verktøy", men ikke noe som skal brukes i "alt vi sender ut til spillerne"

HQ

Alle som har sett gameplay eller bilder av det kommende Call of the Elder Gods, vil være mer enn godt kjent med indieoppfølgerens fantastiske og slående art direction, og den generelle kreative visjonen som skiller seg ut. Med et så lovende prosjekt i kortene lurer du kanskje på hvilken rolle, om noen, kunstig intelligens hadde i utviklingen av Call of the Elder Gods, og i så fall er dette nettopp et spørsmål vi spurte om med spillets produsent, Out of the Blue.

I et intervju med kreativ leder Tatiana Delgado spurte vi om studioets holdning til bruk av kunstig intelligens i spillutvikling, og vi fikk til svar at det har sine bruksområder og fordeler, men at utvikleren aldri ville ha AI-elementer i noe som helst som ble sendt til spillerne.

"Vi brukte ikke AI under produksjonen av Call of the Elder Gods eller i det endelige spillet. Vi mener at den menneskelige berøringen er utrolig viktig for alle former for kunst, og vi setter stor pris på muligheten til å kontrollere fine detaljer i arbeidet vi produserer.

"Når det gjelder bruk av AI i dataspill generelt, tror vi at det kan være et nyttig verktøy når det gjelder prototyping på et tidlig stadium, men vi ønsker ikke å bruke det i noe som vi sender ut til spillerne."

Call of the Elder Gods debuterer ganske snart, den 12. mai på PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2.