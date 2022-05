Call of the Sea-skapernes American Arcadia minner veldig om The Truman Show

Out of the Blue, den spanske utvikleren som står bak titler som Call of the Sea, har nylig annonsert American Arcadia, et spill som forteller en historie om en retro-futuristisk by på 1970-tallet. Der lever innbyggerne godt, men de vet ikke at livene deres er en del av et realityshow der alle er under overvåkning 24/7.

Disse menneskene blir overvåket av et anonymt publikum, som har makt over livene deres. Jo mer populære de er, jo enklere og morsommere blir hverdagen deres. Hvis seerne ikke liker noen... kan konsekvensene være ødeleggende.

Det er der Trevor Hills kommer inn. En normal, stille mann som en dag blir guidet av en mystisk stemme bak kulissene i programmet for å prøve å oppnå sin frihet.

American Arcadias historieformat ser lovende ut, da det vil bli presentert som en dokumentar, inkludert intervjuer og til og med politiavhør med de forskjellige karakterene. I tillegg vil spillere kunne kontrollere to hovedkarakterer på vidt forskjellige steder og situasjoner, både historiemessig og mekanikkmessig. En av dem spilles med et 2.5D-perspektiv, og inkluderer plattformseksjoner, jakter, sniking og gåter; mens den andre vil være i et 3D-førstepersonsperspektiv, og vil inneholde hacking, utforskning og mer sniking og gåter.

Under Summer Game Fest 2022 kommer den første ordentlige traileren til å bli presentert sammen med mer informasjon. Se en teaser nedenfor.